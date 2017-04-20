На водоёмах Воронежской области запретили использовать любые плавательные средства

Запрет распространяется на Дон и все его притоки, в том числе и реку Воронеж. Особое внимание в это время уделят и тем, кто нарушает режим использования водоохранных зон. Например, мусорит, ставит транспорт вблизи водоёмов или моет на берегу автомобили. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с изъятием орудия лова и арестом судна, юридическим лицам — до 15 тысяч рублей.

Рейды сотрудники рыбоохраны будут проводить ежедневно, вместе с полицией и росприроднадзором, привлекут даже транспортный ОМОН. За прошлый год выявили 700 нарушителей и выловили почти 60 километров рыболовных сетей.

Александр Золотых, начальник Верхнедонского отдела рыбоохраны:

«Отдельные виды не только нерестятся в весенний период, но они продолжают несколько этапов нереста — в течение всего летнего периода. Масловский, Тавровский затоны — где это нерестилище, а также район плаванья, где самое эффективное нерестилище, будут под надёжным надсмотром».