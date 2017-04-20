Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Плохой начальник полезен для подчиненных
Ткачев назвал «ударом в спину» решение Турции
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
16:55 (мск), источник: Вести - Воронеж

На водоёмах Воронежской области запретили использовать любые плавательные средства

Воронежские рыболовы сушат вёсла — сегодня вступили в силу ограничения, связанные с периодом нереста. До 1 июня на водоёмах региона запрещено использовать любые плавательные средства, а ловить рыбу можно только с берега удочкой или спиннингом.

Запрет распространяется на Дон и все его притоки, в том числе и реку Воронеж. Особое внимание в это время уделят и тем, кто нарушает режим использования водоохранных зон. Например, мусорит, ставит транспорт вблизи водоёмов или моет на берегу автомобили. Нарушителям грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей с изъятием орудия лова и арестом судна, юридическим лицам — до 15 тысяч рублей.

Рейды сотрудники рыбоохраны будут проводить ежедневно, вместе с полицией и росприроднадзором, привлекут даже транспортный ОМОН. За прошлый год выявили 700 нарушителей и выловили почти 60 километров рыболовных сетей.

Александр Золотых, начальник Верхнедонского отдела рыбоохраны:

«Отдельные виды не только нерестятся в весенний период, но они продолжают несколько этапов нереста — в течение всего летнего периода. Масловский, Тавровский затоны — где это нерестилище, а также район плаванья, где самое эффективное нерестилище, будут под надёжным надсмотром».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
Девушка отсудила 45 тысяч за лишение девственности на осмотре
Знаменитый прорицатель назвал точную дату начала Третьей мировой
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Минобороны прокомментировало выводы ОЗХО о зарине в Хан-Шейхуне
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Ученые РАН дали определение российской нации
Брат возможного организатора взрыва в Петербурге дал показания
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь