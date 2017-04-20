Фонтан на Манежной вспенился на второй день работы

Прошедшей ночью неизвестные «доброжелатели» устроили пенную атаку в сквере на Манежной площади и добавили в чашу водозабора моющее средство. Фонтан забил пеной, и работники предприятия вынуждены были выключить его на второй день после запуска.

Чтобы восстановить работу, пришлось слить воду, промыть чашу и перепроверить оборудование, которое может быть испорчено. А потом промыть ещё несколько раз. В частности, мыло может закупорить форсунки — те самые насадки, которые регулируют водную «картину». Кроме того, проточная вода в фонтанах не предусмотрена, поэтому пена не может стечь со временем. Чашу необходимо перемывать много раз, иначе циркулирующая по кругу вода вскоре снова потеряет прозрачность.

Фонтан в сквере на Манежной площади — частый герой «пенных историй». Сотрудники Водоканала меняют воду и промывают чашу не один раз за сезон. Каждая хулиганская выходка выливается в дополнительные финансовые расходы.