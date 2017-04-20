В пятницу в Петербурге ожидается мокрый снег и сильный ветер
Солнечная погода недолго будет радовать петербуржцев.
Солнечная погода недолго будет радовать петербуржцев.
Уже в пятницу, 21 апреля, погода в городе испортится, предупреждает МЧС со ссылкой на синоптиков.
По информации Гидрометцентра, ночью в городе пойдет снег, который на следующий день превратится в дождь. С юга подует ветер, который в прибрежных районах будет достигать скорости 15 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться около нуля, днем максимально поднимется до +6. На дорогах возможен гололед.