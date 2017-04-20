Защитникам Исаакиевского собора отказали в первомайском шествии по Невскому

По его словам, в городском комитете по законности и правопорядку объяснили, что в этом месте будет проходить другое мероприятие и предложили им митинговать в Полюстровском парке.

Ранее защитники храма в статусе музея намеревались провести шествия по Невскому, так как традиционно именно в этот день власти перекрывают проспект для марша политических партий и общественных организаций.

В число организаторов акции (оргкомитет «Комитет в защиту Петербурга») входят депутаты ЗакСобрания Петербурга, политические партии: «Яблоко», «Партия Роста», ПАРНАС, движение «Открытая Россия», а также целый ряд общественных организаций работников культуры, образования и науки.