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15:57 (мск), источник: Фонтанка

Защитникам Исаакиевского собора отказали в первомайском шествии по Невскому

Оргкомитет защитников Исаакиевского собора получил отказ от Смольного на проведение шествие 1 мая 2017 года по Невскому проспекту. Об этом 20 апреля сообщил «Фонтанке» лидер «Партии Роста» в Петербурге Павел Швец.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в городском комитете по законности и правопорядку объяснили, что в этом месте будет проходить другое мероприятие и предложили им митинговать в Полюстровском парке.

Ранее защитники храма в статусе музея намеревались провести шествия по Невскому, так как традиционно именно в этот день власти перекрывают проспект для марша политических партий и общественных организаций.

В число организаторов акции (оргкомитет «Комитет в защиту Петербурга») входят депутаты ЗакСобрания Петербурга, политические партии: «Яблоко», «Партия Роста», ПАРНАС, движение «Открытая Россия», а также целый ряд общественных организаций работников культуры, образования и науки.

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