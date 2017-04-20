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15:49 (мск), источник: РБК - Украина

Одесса присоединилась к снежному «флешмобу»

В Одессе выпал снег. В некоторых частях области осадки достигают 10 см при температуре около нуля градусов. Такое явление наблюдается в городе Подольск.

Кроме того, снег также выпал в поселке Котовского, где лежат целые сугробы. Из-за выпавших осадков поломалось много деревьев. В самой Одессе падает мокрый снег, который тут же тает из-за плюсовой температуры. Никаких коллапсов на дорогах непогода еще не натворила, поэтому транспорт и железная дорога работают в обычном режиме.

А местные жители тем временем делятся фотографиями природного явления в социальных сетях.

Кстати, Крым засыпало снегом. Больше всего осадков выпало в Симферополе и в северной части полуострова. Судя по всему, зима решила напомнить о себе осадками в середине апреля, и это не очень обрадовало местных жителей, успевших высадить растения во дворах.

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