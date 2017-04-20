Одесса присоединилась к снежному «флешмобу»

Кроме того, снег также выпал в поселке Котовского, где лежат целые сугробы. Из-за выпавших осадков поломалось много деревьев. В самой Одессе падает мокрый снег, который тут же тает из-за плюсовой температуры. Никаких коллапсов на дорогах непогода еще не натворила, поэтому транспорт и железная дорога работают в обычном режиме.

А местные жители тем временем делятся фотографиями природного явления в социальных сетях.