Одесса присоединилась к снежному «флешмобу»
В Одессе выпал снег. В некоторых частях области осадки достигают 10 см при температуре около нуля градусов. Такое явление наблюдается в городе Подольск.
В Одессе выпал снег. В некоторых частях области осадки достигают 10 см при температуре около нуля градусов. Такое явление наблюдается в городе Подольск.
Кроме того, снег также выпал в поселке Котовского, где лежат целые сугробы.
А местные жители тем временем делятся фотографиями природного явления в социальных сетях.
Кстати, Крым засыпало снегом. Больше всего осадков выпало в Симферополе и в северной части полуострова. Судя по всему, зима решила напомнить о себе осадками в середине апреля, и это не очень обрадовало местных жителей, успевших высадить растения во дворах.