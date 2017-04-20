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16:34 (мск), источник: Вести Иркутск

3 тысячи человек поднимутся на пик Мунку-Сардык в майские праздники

3 тысячи человек в этом году поднимутся на пик Мунку-Сардык в майские праздники. Именно столько туристов подали заявки в ФСБ на оформление пропусков в приграничную зону.

Напомним, вершина находится в Окинском районе Бурятии и является высшей точкой Саян, через неё идёт граница с Монголией. Традиционно в мае у подножия проходят туристические фестивали. Люди приезжают из разных уголков России, чтобы отдохнуть на природе. Туристам, которые запланировали восхождение на Мунку-Сардык, спасатели МЧС рекомендуют использовать альпинистское снаряжение: кошки, ледорубы, страховочные системы.

— Чтобы не было конфликтных ситуаций по нахождению в пограничной зоне, необходимо иметь при себе паспорт, удостоверяющий личность, а также документы на право нахождения в пограничной зоне, — говорит официальный представитель пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия Олег Туговиков.

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