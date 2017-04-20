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17:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Международный центр постдипломного медицинского образования откроется в Иркутской области

Международный центр постдипломного медицинского образования откроется в Иркутской области в августе. Об этом заявил губернатор Сергей Левченко на 11-м всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».

Глава региона сообщил: новое учреждение организуют на базе областного онкологического диспансера для повышения мастерства медработников Сибири и Дальнего Востока. Левченко отметил и достижения в сфере здравоохранения. Региону за последние годы удалось на семь лет увеличить среднюю продолжительность жизни сибиряков и ощутимо снизить показатели смертности. По словам губернатора, майские указы президента в Прибайкалье по итогам 2016 года выполнены в полном объёме. Из 12 сибирских регионов средний уровень зарплаты у нас — на втором месте. Он также сообщил, что Иркутская область готова к реализации новых госпрограмм. Например, проекта, который обеспечит жителей труднодоступных районов экстренной медпомощью.

— По степени готовности наш регион — в первой пятёрке. И в июле этого года авиапарк санитарной авиации пополнится современными отечественными вертолётами Ми-8 МТ, оснащёнными медицинскими модулями, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

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