Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Журнал разделил 100 влиятельных людей по категориям — «Титаны», «Новаторы», «Деятели искусства», «Лидеры» и «Кумиры». Путин находится в группе «Лидеров». Участники списка не ранжированы. Ранее журнал Time несколько раз включал Путина в перечень самых влиятельных персон.

Среди «Лидеров» также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Филиппин Родриго Дутерте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, основатель портала Wikileaks Джулиан Ассанж, председатель КНР Си Цзиньпин, супруга одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Мелинда, папа Римский Франциск, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер Индии Нарендра Моди, иранский генерал Касем Сулеймани, руководитель аппарата Белого дома Райнс Прибус, советник президента США по стратегическим вопросам Стивен Бэннон, лидер демократов в сенате США Чак Шумер, глава Пентагона Джеймс Мэттис, сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен и директор ФБР Джеймс Коми и другие политики.