В Екатеринбурге составят карту зон затопления города реками

Конкурс на такую разработку опубликован на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

На создание карты выделят 1,6 млн руб. из городского бюджета. Исполнитель изготовит схему зон затопления от рек Мостовка, Решетка, Северка, Пышма, Балтым, Камышенка, Шиловка, Теплая, Каменка, Курганка, Чусовая, Арамилка при 1% паводке.

Подрядчика выберут 18 мая. Схема после заключения контракта должна быть готова через две недели.