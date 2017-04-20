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16:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Новозеландские пауки накрыли поле гигантской паутиной

Поле в районе новозеландского залива Пленти оказалось накрыто 30-метровой паутиной. Об этом сообщает издание National Geographic Australia.

Паутину обнаружили местные жители, которые приехали к полю с детьми для занятий спортом. «Мы думали, что вряд ли в ней окажутся пауки, — рассказывает одна из них. — Но когда зашли дальше, и ноги стали вязнуть в паутине, мы заметили сверху маленькие черные штучки».

Австралийский арахнолог Кор Винк (Cor Vink) объяснил, что массовое переселение пауков вызвали ливни, которые бушевали в Новой Зеландии на прошлой неделе, и последовавшее за ними наводнение.

Чтобы перебраться на новое место, небольшие пауки выпускают нити паутины и поднимаются в воздух с порывами ветра. В прошлом аналогичный феномен наблюдался в Пакистане и Австралии.

6 апреля сообщалось, что в австралийском штате Виктория мужчина лишился правой ноги после укуса паука. Пострадавший может потерять также левую ногу и обе руки.

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