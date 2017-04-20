Бесплатная земля для многодетных семей заканчивается — сегодня об этом заявили челябинские власти. А претендентов больше тысячи, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

С начала года администрация города выделила 17 участков и еще около 30 раздаст до конца года. Как поясняют чиновники, в дефиците оказалась земля со всеми необходимыми сетями: электричеством и водой, а также с социальной инфраструктурой — детскими садами и школами поблизости. Остался небольшой резерв на северо-западе и в поселке Береговой.

По закону, выделять участки льготникам могут только в пределах Челябинска. Но власти хотят получить право раздавать многодетным землю еще в Красноармейском и Сосновском районах. Как известно, до этого семьи не раз заявляли, что им предлагают не пригодные для строительства жилья условия — это были бесплатные участки в болотистой местности или на выселках.