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16:29 (мск), источник: РИА Крым

Крымчане нанесли 450 участков на «Карту убитых дорог» — ОНФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости (Крым). В рамках реализуемого в Крыму проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» к настоящему времени активисты Фронта, автолюбители и просто неравнодушные крымчане нанесли около 450 участков на карту убитых дорог.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

«О наибольшем количестве нарушений целостности дорожного полотна на территории Крыма заявили жители Симферополя — 133 участка, Ялты — 119 участков, Керчи — 64 участка, Джанкоя — 42, Евпатории — 24 и Черноморского района — 18 участков. В целом проблемные участки дорог уже нанесены практически во всех городах и районах полуострова», — рассказали в ОНФ. Всего на карту по всей России внесено 10730 участков, 11807 км «убитых дорог», а также набрано 111780 голосов.

В Общероссийском народном фронте отметили большую популярность и актуальность проекта для Республики.

«Сегодня обращения по участкам дорог, получившим наибольшее количество голосов среди крымчан, в администрации Симферополя, Ялты, Феодосии, Евпатории и Керчи с предложением включить их в планы ближайшего ремонта, учитывая мнение местных жителей. В ближайшее время силами активистов ОНФ будут проводиться рейды по данным дорогам», — рассказали в ОНФ.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» направлен на формирование дорожной политики в регионах и улучшение качества дорог с учетом мнения граждан. На сайте проекта dorogi-onf.ru каждый гражданин может принять участие в определении приоритетных дорог для проведения ремонта, добавив на интерактивную карту сигнал о плохой дороге или проголосовав за уже отмеченные проблемные дороги и участки дорог.

Крымчане стали одними из наиболее активных в России участников проекта. В ОНФ жителей Республики призвали «активно вовлекаться в реализацию проекта и внести свой гражданский вклад в повышении безопасности дорожного движения в их городах и развитие дорожной инфраструктуры Крыма в целом».

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