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13:16 (мск), источник: Индикатор

Ученые нашли потенциальный источник новых антибиотиков

Шведские и датские ученые заявили о том, что богатым источником сырья для антибиотиков являются грибки, и разработали метод, облегчающий поиск подходящих веществ в природе.

О своей работе исследователи рассказали в журнале Nature Microbiology.

Потребность в поиске новых антибиотиков вызвана распространением среди бактерий резистивности (сопротивляемости) антибиотикам, в результате которой простейшие инфекции могут снова (как и до открытия антибиотиков) стать смертельно опасными.

Авторы исследования секвенировали геномы девяти различных видов пеницилла — грибка, из которого был получен первый антибиотик, пенициллин. «Мы обнаружили, что эти грибки имеют огромный, ранее неизвестный потенциал и могут применяться для изготовления новых антибиотиков и других биоактивных соединений, таких как противораковые препараты», — рассказал один из авторов работы, аспирант Технического университета Чалмерса Дженс Нельсен.

В новой работе группа исследователей представила результаты изучения геномов 24 грибков, в которых ученые пытались найти гены, ответственные за выработку различных биоактивных соединений. Работа показала, что многие грибки можно использовать для получения новых антибиотиков или совершенствования производства уже известных. Кроме того, проведя масштабное исследование, авторы работы научились предсказывать, какие соединения будет вырабатывать организм.

Многие исследования, посвященные поиску веществ для антибиотиков, сосредоточены на соединениях, производимых бактериями. «Грибки сложно изучать, так как мы очень мало знаем о том, что они могут делать, но мы знаем, что они вырабатывают биоактивные вещества в природе, чтобы защищать себя и выживать в условиях борьбы за существование. Так что было логично обратить на них внимание», — отметил Нельсен.

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