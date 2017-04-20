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16:56 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

9,6 млрд рублей направят на соцподдержку семьи и детей на Дону

9,6 млрд рублей планируется направить в 2017 году на соцподдержку семьи и детей в рамках подпрограммы по совершенствованию мер демографической политики Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации из официальных источников, с начала года на эти цели уже направлено более 2 млрд рублей.

В настоящее время в регионе мерами социальной поддержки пользуются 200 тыс. семей, из них 28,5 тыс. — многодетные.

По данным областных властей, с 2013 года ежемесячную выплату при рождении третьего или последующих детей назначили 26,5 тыс. жителей Дона. 31 семья получила за это время единовременные выплаты при рождении тройни. Право на региональный материнский капитал подтвердили 22,6 тыс. семей, 4,5 тыс. из них приняли решение об его использовании. С 2011 года более 12 тыс. многодетных семей получили земельные участки.

С 2017 года в случае рождения или усыновления первого ребенка молодым семьям предоставляется бюджетная субсидия для погашения задолженности по жилищным кредитам в размере 50% от суммы регионального материнского капитала.

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