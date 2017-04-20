Мэрия предупреждает о перекрытии движения в центре из-за праздника пожарных
29 апреля движение на участке улицы Профессора Баранова будет перекрыто. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в четверг сообщили в
29 апреля движение на участке улицы Профессора Баранова будет перекрыто. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» в четверг сообщили в
С 07:00 до 18:00 временно закроют движение на участке улицы от въезда на подземную парковку МФК «Кловер» (пл. Победы, 10) до ул. Подполковника Иванникова.
В эти часы там будет проходить мероприятие, посвященное празднованию 368-й годовщины образования пожарной охраны с демонстрацией
Владельцам транспортных средств рекомендуют на время проведения массового мероприятия освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.