Мэрия предупреждает о перекрытии движения в центре из-за праздника пожарных

С 07:00 до 18:00 временно закроют движение на участке улицы от въезда на подземную парковку МФК «Кловер» (пл. Победы, 10) до ул. Подполковника Иванникова.

В эти часы там будет проходить мероприятие, посвященное празднованию 368-й годовщины образования пожарной охраны с демонстрацией пожарно-спасательной техники.

Владельцам транспортных средств рекомендуют на время проведения массового мероприятия освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения.