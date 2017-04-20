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17:40 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане ряд директоров школ отстранили от работы после проверки питания детей

(Казань, 20 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане после проверки образовательных организаций по качеству питания детей некоторые директора школ и заведующие пищеблоков были отстранены от работы. Об этом сообщила на пресс-конференции в Госсовете РТ зампредседателя парламента республики, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт — Милосердие» Татьяна Ларионова.

По ее словам, тема школьного питания была подняла в первую очередь депутатским корпусом, в частности, членами Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Представители этого комитета провели целый ряд выездных заседаний, объезды школ и детсадов, обозначили эту проблему, в том числе, перед Президентом республики. Он очень оперативно отреагировал, дал поручения Министерству образования и науки, была создана правительственная комиссия, — рассказала Ларионова. — В части наведения порядка многое было сделано. Последовали даже организационные меры, отдельные директора школ, заведующие пищеблоков поменяли место работы».

По словам депутата, в настоящее время при капремонте образовательных учреждений состоянию пищеблоков уделяется пристальное внимание. «Имелись проблемы с посудой. Не секрет, что во многих школах посуда со сколами была общепринятой нормой. Здесь проведена ревизия, замена посуды произведена практически во всех образовательных учреждениях», — подчеркнула она.

Зампредседателя Госсовета РТ отметила, что поступало много жалоб от родителей по качеству питания в образовательных организациях. «Проанализированы все поставщики. Их рейтинг сегодня выстроен с учетом качества поставляемых продуктов. В этом отношении были привлечены все контролирующие службы, — заключила она. — Работа правительственной комиссии продолжится и в летний период. Внимание будет уделено пришкольным и загородным лагерям. Вопрос питания детей остается ключевым. Этот вопрос будет стоять на контроле у Президента РТ до максимального выполнения всех норм и требований».

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