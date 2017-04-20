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18:05 (мск), источник: Informburo.kz

Певца Ернара Айдара после ДТП выписывают из больницы

Исполнителю, получившему травму позвоночника, предстоит домашний курс реабилитации.

Источник: Informburo.kz

Певец Ернар Айдар после полученной в ДТП травмы позвоночника готовится к выписке в Алматы.

«Сейчас у него состояние стабильное, завтра будет выписка. Вообще нужно лежать, держать всё под контролем. Он будет продолжать лечение дома, но всё серьёзное позади, позвоночник должен восстанавливаться», — сказала директор певца Жазира Еркин.

На вопрос о длительности курса реабилитации и планах выступления она ответила, что «на всё воля Аллаха».

«Думаю, что к концу мая (он приступит к работе. — Авт.). Сейчас он потихоньку научился уже ходить с корсетом, но надо его поддерживать, рядом ходить. Танцевать или что-то ещё для него пока сложно», — рассказала она.

12 апреля певец Ернар Айдар после аварии на трассе Алматы — Шымкент получил травму позвоночника и попал в реанимацию. Из-за плохой видимости на дороге водитель Toyota Land Cruiser 200 не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся.

Ернар Айдар — уроженец Тараза. Стал широко известен благодаря песням «Қазақтың жігіттері», «Жаралама», «Өзіңмен бір болсам».

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