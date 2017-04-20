Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Плохой начальник полезен для подчиненных
Разрушен один из главных мифов при лечении зубов
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение»
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
Шахназаров выступил в защиту Боярской
DM: «глушилка РФ» задела гордость флота США
Многим россиянам удалось оспорить стоимость жилья
На рынке появилось много нераспроданного жилья
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото)
Ирина Алферова зажигательно станцевала с дочерью - СМИ
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
22Цвет нации
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
16:42 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Нацсовет по ТВ запретил ретрансляцию еще одного российского телеканала

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Национальный совет по телевидению и радиовещанию изъял телеканал Multimania TV из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в Украине, сообщает пресс-служба Нацсовета по ТВ.

Источник: "РИА Новости" Украина

Нацсовет обнаружил информационную заставку с текстом: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77−48609 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 16.02.2012 телеканала “Мультимания. ТВ”, а также ссылки на сайт телеканала www.multimania.tv. Однако на сайте отсутствуют какие-либо сведения о том, что телеканал латвийский, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности, свидетельство о регистрации и лицензия Роскомнадзора», говорится в сообщении.

Сообщается, что зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу и происходящих из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами ЕС, запрещена.

Украинский регулятор обратился в Национальный совет по электронным медиа Латвии за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала «Multimania TV», на что получил ответ, что 1 декабря 2016 лицензия ООО «VOXELL BALTIC» (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.

Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет принял изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины назначил проверку харьковскому телеканалу, усмотрев в передаче о Севастопольской биологической станции признаки признания Крыма частью России, что нарушает законодательство.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Захарова прокомментировала слова Скрипки про украинский язык и гетто
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Минобороны прокомментировало выводы ОЗХО о зарине в Хан-Шейхуне
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Ученые РАН дали определение российской нации
Брат возможного организатора взрыва в Петербурге дал показания
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь