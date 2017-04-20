Нацсовет по ТВ запретил ретрансляцию еще одного российского телеканала

Нацсовет обнаружил информационную заставку с текстом: «Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77−48609 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 16.02.2012 телеканала “Мультимания. ТВ”, а также ссылки на сайт телеканала www.multimania.tv. Однако на сайте отсутствуют какие-либо сведения о том, что телеканал латвийский, зато размещаются только российские разрешительные документы, в частности, свидетельство о регистрации и лицензия Роскомнадзора», говорится в сообщении.

Сообщается, что зафиксирована трансляция русскоязычной неидентифицированной коммерческой информации (реклама или спонсорская информация). Согласно украинскому законодательству трансляция/ретрансляция иностранных телепрограмм, содержащих рекламу и происходящих из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении и не являются странами ЕС, запрещена.

Украинский регулятор обратился в Национальный совет по электронным медиа Латвии за разъяснением относительно ситуации с европейской юрисдикцией телеканала «Multimania TV», на что получил ответ, что 1 декабря 2016 лицензия ООО «VOXELL BALTIC» (Латвия) на вещание для программы Multimania была аннулирована.

Учитывая такие обстоятельства, Национальный совет принял изъять телеканал Multimania TV из перечня программ, разрешенных для ретрансляции.

Ранее Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины назначил проверку харьковскому телеканалу, усмотрев в передаче о Севастопольской биологической станции признаки признания Крыма частью России, что нарушает законодательство.