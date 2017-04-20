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17:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 29 апреля изменится расписание 15 казанских электричек

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). С 5.00 29 апреля до 2.00 2 мая изменится расписание движения 15 казанских пригородных поездов.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это связано с ремонтом пути на перегоне Юдино — Восстание, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В частности, изменится график электропоездов №№ 6469 Арск — Албаба, 6364 Албаба — Казань, 6471 Бирюли — Васильево, 6473 Куркачи — Васильево, 6476 Свияжск — Арск, 6477 Куркачи — Васильево, 6482 Васильево — Бирюли, 6481 Бирюли — Краснозаринск, 6483 Бирюли — Васильево.

Электрички №№ 6478 Васильево — Бирюли, 6479 Бирюли — Васильево, 6475 Бирюли — Васильево, 7774 Казань — Бирюли, 6432 Казань — Бирюли и 7648 Васильево — Казань выводятся из расписания. С подробным графиком можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

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