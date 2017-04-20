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18:44 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре 8 мая на площади Куйбышева выступит «Хор Турецкого»

В праздничном мероприятии, посвященном Победе в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов вместе с легендарным коллективом примут участие Волжский Русский Народный Хор, заслуженный артист Сергей Войтенко и другие самарские исполнители.

В воскресенье, 8 мая в 18:30, в Самаре на площади Куйбышева состоится концерт «Мы Великой Победы песни будем петь вместе!», посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает правительство Самарской области.

В программе концерта выступления самарских исполнителей, Государственного Волжского Русского Народного Хора, заслуженного артиста Самарской области Сергея Войтенко. Кульминацией вечера станет выступление легендарного коллектива «Хор Турецкого», который представит свой спецпроект «Песни Победы».

«Песни Победы» — это виртуальный мост между двумя столетиями, историческая ретроспектива и культурный символ Победы. В концертную программу войдут честные, искренние песни о жизни, мире, подвиге и, конечно, любви — от пронзающего «Бухенвальдского набата» до всеми любимой «Катюши» и «Смуглянки».

Проект адресован как молодежной аудитории, который благодаря понятной и динамичной форме позволяет приобщиться к истории и оценить великий вклад ветеранов в современную действительность, так и людям старшего поколения, поскольку именно военные песни — горькие, пронзительные, душевные, согревали их в минуты отчаянья и продолжают дарить воспоминания сегодня.

Отметим, что проект «Песни Победы» был создан в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и реализован в 2015 году в Москве на Поклонной горе, собрав рекордное количество зрителей — 150 000 человек. В 2016 году акция «Песни Победы» состоялась в Севастополе с масштабной телетрансляцией по всей стране.

Вход на площадь Куйбышева свободный.

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