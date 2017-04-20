В 2016 году от ВИЧ в Самарской области умерло более 1,2 тыс. человек

Документ подготовлен аппаратом Уполномоченного по правам человека в области и опубликован 20 апреля 2017 года.

Согласно сведениям, предоставленным региональным министерством здравоохранения, на 31 декабря 2015 г. в регионе инфицировано ВИЧ было 34,5 тыс. человек. Спустя год данный показатель составил 34,3 тыс. человек, что составляет порядка 1,3% от численности жителей Самарской области в возрасте до 59 лет.