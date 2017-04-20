В Самаре пройдет театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
21 апреля в 11:00 в ДК «Победа» состоится торжественное открытие театрального фестиваля людей с ограниченными возможностями «Созвездие».
21 апреля в 11:00 в ДК «Победа» состоится торжественное открытие театрального фестиваля людей с ограниченными возможностями «Созвездие».
Фестиваль проводится с целью содействия социальной адаптации и творческой реабилитации детей, подростков и молодых людей с различными формами инвалидности.
В мероприятии примут участие шесть творческих коллективов из Самары, а также из Новокуйбышевска, Тольятти, Октябрьска, Кинеля. Более 90 подростков и молодых людей с различными формами инвалидности,
В жюри вошли представители Самарского Академического театра драмы им. М. Горького, Областного училища культуры, Академии культуры и искусства, Самарской региональной общественной организации «Центр альтернативного творчества».
Зрители — это дети с ограниченными возможностями, родители, специалисты профильных служб, студенты, сообщает