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17:07 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре пройдет театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»

21 апреля в 11:00 в ДК «Победа» состоится торжественное открытие театрального фестиваля людей с ограниченными возможностями «Созвездие».

Фестиваль проводится с целью содействия социальной адаптации и творческой реабилитации детей, подростков и молодых людей с различными формами инвалидности.

В мероприятии примут участие шесть творческих коллективов из Самары, а также из Новокуйбышевска, Тольятти, Октябрьска, Кинеля. Более 90 подростков и молодых людей с различными формами инвалидности, и т. ч. с интеллектуальными и двигательными нарушениями выйдут на сцену в качестве артистов. По словам организаторов, театральная деятельность позволяет раскрывать возможности людей с ограниченными возможностями. Важными аспектами являются его мобильность, гибкость, выход на широкую аудиторию и возможность осуществить индивидуальный подход, с учётом состояния здоровья, интересов, склада личности молодого инвалида.

В жюри вошли представители Самарского Академического театра драмы им. М. Горького, Областного училища культуры, Академии культуры и искусства, Самарской региональной общественной организации «Центр альтернативного творчества».

Зрители — это дети с ограниченными возможностями, родители, специалисты профильных служб, студенты, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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