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18:38 (мск), источник: Sputnik.by

Экзамен на права для мотоциклистов в Беларуси сделают сложнее

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Экзамен для мотоциклистов на получение водительского удостоверения категории «А» значительно усложнят в Беларуси, заявил в четверг начальник УГАИ МВД республики Дмитрий Корзюк.

Источник: Sputnik.by

Весной в Беларуси вновь участились несчастные случаи с водителями мотоциклов — многие из них заканчиваются смертью мотоциклистов. Многие эксперты полагают, что причиной тому становится не только излишняя горячность любителей двухколесного транспорта, но и простота получения водительских прав.

«Прорабатывается вопрос об изменении практического экзамена при сдаче прав на категорию “А” для мотоциклистов. Он будет значительно усложнен, в ближайшее время мы это предложение реализуем. Обязательно будет город, будет экстренное торможение», — заявил Корзюк в ходе онлайн-конференции Белтелерадиокомпании.

Вопрос экипировки также скоро будет вынесен на общественное обсуждение: наличие спецодежды планируют сделать обязательным.

«Считаю, что уважающий себя человек должен беспокоиться за собственную безопасность и одеваться соответствующе. Насколько корректно будет вносить этот вопрос на законодательный уровень… Он требует широкого обсуждения. Сегодня шлем — уже хорошо. Завтра мы придем и к экипировке, но сегодня говорить об этом рано. Если человек нашел возможность купить себе мотоцикл, то и защитную экипировку тоже сможет приобрести», — отметил Корзюк.

Согласно статистике Госавтоинспекции, в Беларуси зарегистрировано 415 тысяч единиц мототранспорта.

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