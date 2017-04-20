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17:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Домбристы Алматинской области могут попасть в Книгу рекордов Гиннеса

АСТАНА, 20 апр — Sputnik. Уникальная акция по исполнению казахских кюев проходит в Талдыкоргане, сообщает областное управление внутренней политики совместно с региональной службой коммуникаций Алматинской области.

Источник: Sputniknews.kz

Участники акции под символическим призывом «Слушай голос степи!» в течение суток без остановок исполняют музыкальные мотивы, демонстрируя культурно-духовное наследие казахского народа.

«Казахская домбра, ставшая достоянием степной культуры, переходит из поколения в поколение. Еще в древности она служила своеобразным языком общения кочевников, позволявшая им выражать свое душевное состояние. И одной из вершин искусства, дошедших до наших дней, считается кюй. Поэтому мы и решили внести свою лепту в популяризацию игры на этом инструменте среди молодежи», — отметил руководитель проекта «Dombra Party — non stop» Данияр Жаныс.

В акции участвуют около 100 человек без возрастных и других ограничений, репертуар которых включают в себя народные мотивы, композиции казахских композиторов и современной эстрады.

«Мы подали заявку в книгу рекордов Гиннеса. Результаты мероприятия будут озвучены позднее. На нашем уровне по итогам мероприятия лучшие его участники будут награждены благодарственными письмами» — сообщил Данияр Жаныс.

Это уже не первая акция, организованная «Домбра-party». В минувшем году в Талдыкоргане местная молодежь уже устраивала подобное мероприятие в честь 25-летия независимости Казахстана.

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