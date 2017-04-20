Под Воронежем предотвратили прокладку дороги рядом с магистральным газопроводом

Газовики обратились в прокуратуру Семилукского района и в райотдел полиции по поводу несогласованного строительства автодороги у села Орлов Лог — в охранной зоне газопроводов высокого давления, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель воронежского филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» Сергей Пинкевич в среду, 19 апреля. Стройка могла привести к повреждению газопровода.

— Самовольное строительство дороги с использованием многотонной техники в охранной зоне газопроводов высокого давления недопустимо, оно могло привести к повреждению магистралей и крупной техногенной аварии с жертвами среди населения. Возникли бы серьезные перебои с газоснабжением Семилукского, Хохольского районов и Воронежа, включая объекты промышленности и социальной инфраструктуры. Без газа на неопределенное время остались бы около миллиона человек, — пояснил Сергей Пинкевич.

Тревогу поднял обходчик газопроводов, который сообщил, что в районе поселка Орлов Лог на минимально допустимом расстоянии от газопроводов высокого давления работает тяжелая техника — прокладывает автодорогу. После вмешательства газовиков подрядная организация прекратила работы и вывела из защитной зоны газопроводов технику.

— Нам удалось остановить этот беспредел на этапе земляных работ. По нашей информации, производились они для будущего дачного поселка «Высокий берег» — без каких-либо документов их обосновывающих. Без технических условий, на основании которых разрабатывается проектное решение, проводится госэкспертиза, — пояснил Пинкевич.

Строительство дороги стало неожиданностью и для администрации Девицкого сельского поселения, на территории которго велись работы.

— Прокладывать дорогу начали без согласований с администрацией поселения, без разрешения на работы в защитной зоне магистральных газопроводов. Насколько я знаю, прокладывалась она частным инвестором Виталием Ролдугиным. Предполагалось не асфальтовое покрытие, а выравнивание полотна с последующей отсыпкой щебнем, — прокомментировал глава администрации Девицкого поселения Вячеслав Павляшек.

По словам главного архитектора района Оксаны Головиной, конфликт подрядчиков с газовиками — не единственная проблема.

— По данным публичной кадастровой карты, единый участок сельхозназначения площадью около пяти гектаров в Девицком сельском поселении был разделен на множество мелких. Сейчас они активно распродаются как земли поселка «Высокий берег». При этом не учтено, какой должна быть ширина проездов, какие коммуникации. Статус садоводческого товарищества или другого юрлица представители «Высокого берега» подтвердить не могут. Дорога, которую пытались проложить, проходит по землям, находящимся в аренде или частной собственности. Частично «Высокий берег» располагается в зоне затопления реки Девица. Необходим проект защиты от негативных природных явлений, геологические изыскания. Этих документов мы также не видели, — пояснила Головина.

В ближайшее время газовики приступят к оценке ущерба, нанесенного строительством.

— Если магистральные газопроводы будут выведены в ремонт, то заплатит за него виновник. Перед ремонтом нам придется стравить в атмосферу около миллиона кубометров газа. Для сравнения: в самый холодный зимний день райцентр потребляет около 500 тысяч кубометров. Также придется компенсировать экологический ущерб, нанесенный залповым сбросом. Все эти затраты взыщем с виновника через суд. Надеемся, что правоохранительные органы помогут его установить, — сказал Сергей Пинкевич.

Оперативно получить комментарий у владельцев участков на территории поселка «Высокий берег», а также у Виталия Ролдугина корреспондентам РИА «Воронеж» не удалось.

Руководство филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» обратилось в прокуратуру Семилукского района и в райотдел полиции с просьбой установить заказчиков и лиц, организовавших самовольные работы в охранной зоне газопроводов, и наказать их в соответствии с законодательством. В прокуратуре Семилукского района и в райотделе полиции корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили, что по факту обращения филиала ООО «Газпром трансгаз Москва» проводится проверка.

Строительство велось с нарушением федеральных законов «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и «О газоснабжении в РФ».