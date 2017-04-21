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09:53 (мск), источник: Новости Воронежа

В День Победы на Адмиралтейской площади Воронежа пройдет огненное шоу

На фестиваль «Огни победы» соберутся лучшие фаерщики страны.

В день празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне горожане смогут увидеть огненное шоу. 9 Мая в нашем городе соберутся лучшие фаершики из разных городов России и стран СНГ.

Фестиваль «Огни Победы» пройдет в нашем городе уже в седьмой раз подряд. В этот раз открытая для зрителей часть мероприятия будет проходить в два этапа.

В понедельник, 8 мая, на парковке Сити-парка «Град» с 19:00 горожане смогут увидеть конкурсные программы в номинациях «Соло» и «Дуэт».

«А гала-концерт лауреатов фестиваля и специально приглашенных гостей пройдет 9 мая 2017 года в 20:00 на Адмиралтейской площади», — сообщают организаторы.

Известно, что в рамках фестиваля пройдут также обучающие мастер-классы от лучших профессионалов огненного искусства.

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