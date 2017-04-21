В День Победы на Адмиралтейской площади Воронежа пройдет огненное шоу
На фестиваль «Огни победы» соберутся лучшие фаерщики страны.
На фестиваль «Огни победы» соберутся лучшие фаерщики страны.
В день празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне горожане смогут увидеть огненное шоу. 9 Мая в нашем городе соберутся лучшие фаершики из разных городов России и стран СНГ.
Фестиваль «Огни Победы» пройдет в нашем городе уже в седьмой раз подряд. В этот раз открытая для зрителей часть мероприятия будет проходить в два этапа.
В понедельник, 8 мая, на парковке
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Известно, что в рамках фестиваля пройдут также обучающие