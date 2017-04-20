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18:09 (мск), источник: Sputnik.by

Дело «женщины на кране»: жалобу отклонили, но глаза отвели

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Слушание дела о противостоянии семьи и ООО «Тапас» продолжилось в Минском городском суде. В доме, где прежде было прописано 11 человек, к этому дню осталась прописана лишь новая супруга одного из собственников Татьяна Маринчик.

Источник: Sputnik.by

Суд постановил выселить и ее, кассационную жалобу Минский городской суд оставил без удовлетворения.

«Теперь наш дом могут просто снести», — рассказала корреспонденту Sputnik присутствующая в суде невестка Галины Игнатович, женщины, протестовавшей против выселения и в рамках протеста забравшейся на кран.

Протестующие уверены, что суд нарушил ряд их прав, и продолжают бороться за них. Ключи от квартир, которые предлагает застройщик, выселенные жильцы отказались принять — фактически, сейчас им жить негде.

 Уже не жилец.

Маринчик, которую суд постановил выселить из дома, прописали в квартире, где уже прописано четыре человека. Причем женщине не положено дополнительных метров — суд решил, что ее регистрация в доме супруга «носила формальный характер».

«Суд пришел к выводу, что право пользования спорным жилым помещением у Маринчик не возникло, а ее регистрация по адресу ул. Ржавецкая 77−1 носила, по сути, формальный характер. И якобы факт регистрации Маринчик Т. А. в спорном жилом помещении свидетельствует о злоупотреблении правом, поскольку преследует цель претендовать на получение больше нормы компенсации при реализации прав собственников», — пояснил адвокат суть жалобы.

Адвокат уточнил, что суд фактически вышел за пределы заявленных исковых требований, установив, что права пользования жилым помещением у женщины не возникло.

«В соответствии с Жилищным кодексом Республики Беларусь собственник жилого помещения вправе предоставить право владения и пользования принадлежащим ему жилым помещением своей супруге», — пояснил адвокат.

Адвокат Маринчик уверен, что суд фактически признает исковые требования законными и обоснованными, так как не описывает основания отказа в их удовлетворении.

«Кроме того, это указывает, что приобретение данного права и требование компенсации является злоупотреблением своим правом. В итоге получается, что происходит выселение гражданина в квартиру, которая уже имеет четырех собственников и предоставлена им в долях, что явно затрагивает их интересы», — отметил адвокат.

Фактически каждый жилец помещения получает 10,46 кв. м. жилой площади, а это не соответствует указу президента № 58.

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