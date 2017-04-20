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18:08 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сносе пятиэтажек в Москве

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект по регулированию вопросов порядка сноса ветхих пятиэтажек в Москве и переселению москвичей в новые жилые дома.

Источник: РИА Новости

Проект предполагает поправки в закон «О статусе столицы Российской Федерации» и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Согласно тексту проекта закона, жителям Москвы при переселении из квартир будут предоставляться равнозначные жилые помещения, то есть благоустроенное помещение, жилая и общая площадь которого не меньше общей площади освобождаемой квартиры, с таким же количеством комнат и стоимостью в среднем на 35% дороже, чем цена освобождаемой квартиры.

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Помимо этого уточняется, что собственники квартир в многоквартирных домах, подлежащих сносу по программе реновации, «освобождаются от уплаты взносов на капремонт со дня исключения соответствующего многоквартирного дома из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Законопроектом также предполагается создание Фонда содействия реновации жилищного фонда, который может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать деньги граждан и юридических лиц по договорам долевого участия.

При этом к законопроекту в ходе его обсуждения поступил ряд замечаний и предложений по доработке. В частности, глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская не раз отмечала, что законопроект о сносе ветхих пятиэтажек нарушает право на судебную защиту собственников. Так, по ее словам, для очередников предоставление жилья пойдет по нормам, но в нынешней редакции законопроекта «не написано, что оно будет предоставляться в том же районе или в соседнем, потому что делается отсылочная норма на городской закон, а там (предполагается предоставление жилья) в пределах городской черты». Был сделан и ряд других замечаний. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал учесть данные предложения.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

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