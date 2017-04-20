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18:52 (мск), источник: Sputnik.md

Мэрия: в Кишиневе упали более 500 деревьев

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Согласно последним данным, предоставленным местной администрацией Кишинева, в городе из-за непогоды были повалены более 520 деревьев.

Источник: Sputnik.md

«В результате этого пострадали свыше 90 транспортных средств. Также пострадали линии электропередач и троллейбусные линии. Некоторые кварталы Кишинева остаются без электроэнергии», — говорится в сообщении примэрии.

Также зарегистрированы шесть случаев падения деревьев на газопроводы, а некоторые улицы остаются перекрыты.

Кроме того, по данным местной администрации, частично отключен от электричества 21 населенный пункт в муниципии.

Над устранением последствий непогоды работают 1,3 тысячи сотрудников различных предприятий, подведомственных местной администрации столицы.

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