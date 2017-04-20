Найдены угонщики микроавтобуса с посылками из Италии

Случай произошел 5 апреля в селе Буцены Хынчештского района. Подозреваемые в капюшонах напали на водителя микроавтобуса, который остановился, чтобы получить у женщины пакет для отправки в Италию.

В ходе расследования было установлено, что потерпевшему угрожали предметом, похожим на пистолет, и он был вынужден отказаться от транспорта, товаров и средств. Подозреваемые уехали на угнанном микроавтобусе в неизвестном направлении, а через несколько часов брошенный автомобиль был обнаружен в поле в Яловенском районе.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Им от 20 до 23 лет, трое из них являются студентами юридического факультета одного из столичных университетов.

Во время обысков в домах подозреваемых были найдены и изъяты наркотические вещества, самодельное устройство для приготовления наркотиков и деньги, которые, как предполагается, являются доходом от незаконного сбыта наркотиков.

Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы до 10 лет.