Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Зюганов заявил о появлении в России нового «фюрера»
Путин подписал новый закон о спорте
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
На рынке появилось множество нераспроданного жилья
В Сибири рухнул балкон вместе с хозяйкой квартиры
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
Дочь Немцова и другие на вечеринке для золотой молодежи (фото)
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Иркутские хирурги удалили у женщины огромный зоб
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
22Цвет нации
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Возвращение христиан в Каракош
19:01 (мск), источник: Noi.md

Найдены угонщики микроавтобуса с посылками из Италии

Утром 20 апреля были задержаны четыре жителя столицы, подозреваемые в совершении грабительского нападения и угона микроавтобуса с посылками из Италии, сообщает NOI.md.

Источник: Noi.md

Случай произошел 5 апреля в селе Буцены Хынчештского района. Подозреваемые в капюшонах напали на водителя микроавтобуса, который остановился, чтобы получить у женщины пакет для отправки в Италию.

В ходе расследования было установлено, что потерпевшему угрожали предметом, похожим на пистолет, и он был вынужден отказаться от транспорта, товаров и средств. Подозреваемые уехали на угнанном микроавтобусе в неизвестном направлении, а через несколько часов брошенный автомобиль был обнаружен в поле в Яловенском районе.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Им от 20 до 23 лет, трое из них являются студентами юридического факультета одного из столичных университетов.

Во время обысков в домах подозреваемых были найдены и изъяты наркотические вещества, самодельное устройство для приготовления наркотиков и деньги, которые, как предполагается, являются доходом от незаконного сбыта наркотиков.

Если их вина будет доказана, им грозит лишение свободы до 10 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Великобритания заплатит за Brexit минимум 50 миллиардов евро
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
В Минфине оценили годовой объем «серой» зарплаты в России
Минобороны прокомментировало выводы ОЗХО о зарине в Хан-Шейхуне
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
Матвиенко осудила резкое выступление Сафронкова в Совбезе ООН
СМИ: проект о лишении гражданства террористов отозван из Госдумы
Брат возможного организатора взрыва в Петербурге дал показания
Спорт
Ставка Моуринью, возрождающийся «Аякс» и стамбульский стресс Сегодня пройдут ответные четвертьфинальные матчи Лиги Европы
Авто
Китайскую копию Lada XRAY показали живьем Похож или нет?! С этим вопросом мы отправились на стенд марки Landwind, которая, как принято считать, скопировала нашу Lada XRAY
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Очередникам Петербурга дадут жилье в наемных домах
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Ирина Шейк удивила поклонников фигурой спустя месяц после родов Модель менее месяца назад стала мамой, но уже восстановила прекрасную физическую форму.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь