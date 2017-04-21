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09:59 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водители смогут ещё целый месяц ездить по кольцу на 9 января, а мост для пешеходов пока не закроют

Водители смогут ещё целый месяц ездить по кольцу на улице 9 января. Изначально строители планировали закрыть его 20 апреля. Но сроки пришлось сдвинуть. Работы там не начнут до 20 мая. Всё дело в коммуникациях, пролегающих под асфальтом.

Оказалось, техусловия работ были составлены ещё в 2013 году и уже сильно устарели. Специалистам понадобится месяц, чтобы внести изменения. Строители уверяют, что эта задержка не повлияет на общие сроки сдачи развязки.

Кроме этого, есть хорошая новость для пешеходов — проход по мосту не будет перекрыт ещё около двух недель. За это время планируют получить разрешение от РЖД на проведение работ над железной дорогой и начать демонтаж правой части дороги. И тоже уверяют, общие сроки сдачи моста от этого не сдвинутся.

Дмитрий Турцев, начальник участка:

«Прежде чем приступить к работам в зоне работ на железной дороге, мы получаем акт допуска от железной дороги, затем проходим аттестацию, после этого приступаем к работам. На данный момент для того, чтобы демонтировать мост, мы всё подготовили, ждём разрешения».

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