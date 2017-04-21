Водители смогут ещё целый месяц ездить по кольцу на 9 января, а мост для пешеходов пока не закроют

Оказалось, техусловия работ были составлены ещё в 2013 году и уже сильно устарели. Специалистам понадобится месяц, чтобы внести изменения. Строители уверяют, что эта задержка не повлияет на общие сроки сдачи развязки.

Кроме этого, есть хорошая новость для пешеходов — проход по мосту не будет перекрыт ещё около двух недель. За это время планируют получить разрешение от РЖД на проведение работ над железной дорогой и начать демонтаж правой части дороги. И тоже уверяют, общие сроки сдачи моста от этого не сдвинутся.

Дмитрий Турцев, начальник участка:

«Прежде чем приступить к работам в зоне работ на железной дороге, мы получаем акт допуска от железной дороги, затем проходим аттестацию, после этого приступаем к работам. На данный момент для того, чтобы демонтировать мост, мы всё подготовили, ждём разрешения».