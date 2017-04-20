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18:48 (мск), источник: АиФ Самара

Площадь городских цветников Самары увеличится более чем на треть

В Самаре установят 200 новых подвесных кашпо с цветами и 16 топиарных скульптур на футбольную тематику.

В рамках реализации муниципальной программы «Цветущий город» в этом году площадь цветников Самары составит более 28 тысяч квадратных метров, что на 35% больше, чем в прошлом, сообщает администрация областного центра.

При устройстве цветников вдоль городских улиц и магистралей особое внимание будет уделено гостевым и туристическим маршрутам ЧМ- 2018, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч квадратных метров. В 2016 году она составляла 2,5 тысячи тысяч квадратных метров. Кроме того установят 200 новых подвесных кашпо с цветами, а на улице Ленинградской, Южном шоссе и других местах, планируют разместить 16 новых топиарных скульптур на футбольную тематику.

В настоящее время в теплицах МП «Спецремстройзеленхоз» специалисты агротехнической службы, проводя подготовку декоративных растений к пкрксадке, производят пикировку рассады. Высадка цветов в открытый грунт начнется при наступлении благоприятных погодных условий.

При выборе растений учитывается не только декоративность, но и способность цветов приживаться и выживать в самарских климатических условиях. С этой точки зрения хорошо зарекомендовали себя такие растений, как сальвия, циния, петуния и др. Но каждый год в цветники вводятся и новые культуры. Так, в прошлом сезоне впервые высаживались гайлардия и бегония. В этом году в конструкциях для вертикального озеленения и кашпо впервые появятся ипомея батата, калибрахоа.

Также специалисты МП «Спецремстройзеленхоз», отдают предпочтение растениям, которые радуют глаз не только в летний период, но и в течение осени.

Однолетние цветы высаживаются и в виде рассады с перспективой цветения к июлю — августу, и в уже цветущем состоянии. Ожидается, что и многолетние растения, высаженные в прошлом году, например, тюльпаны, начнут цветение в майские праздники. В этом году площадь высадки многолетних цветов составит более 300 квадратных метров.

Первые цветы будут высажены в канун Дня Победы на всех городских объектах, которые задействуются в праздничных мероприятиях.

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