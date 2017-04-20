Прогноз погоды на 21 апреля
Завтра в Молдове тоже ожидается мокрый снег, местами сильный. Ветер северный, местами порывистый. Ночью до минус двух градусов.
Завтра в Молдове тоже ожидается мокрый снег, местами сильный. Ветер северный, местами порывистый. Ночью до минус двух градусов.
В Бричанах до плюс шести, в Сороках на градус меньше. В Бельцах четыре выше ноля, в Оргееве плюс три. В Кишиневе, Тирасполе и Леове до двух градусов, в Комрате и Кагуле — плюс один.
В ближайшие дни сохранится прохладная погода. В выходные в столице дневной температурный максимум составит 11 градусов, ночью ожидается до минус двух.