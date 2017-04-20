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18:48 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 21 апреля

Завтра в Молдове тоже ожидается мокрый снег, местами сильный. Ветер северный, местами порывистый. Ночью до минус двух градусов.

Источник: Publika.md

В Бричанах до плюс шести, в Сороках на градус меньше. В Бельцах четыре выше ноля, в Оргееве плюс три. В Кишиневе, Тирасполе и Леове до двух градусов, в Комрате и Кагуле — плюс один.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода. В выходные в столице дневной температурный максимум составит 11 градусов, ночью ожидается до минус двух.

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