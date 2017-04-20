Синоптики объявили жёлтый код в связи с похолоданием

Согласно прогнозам синоптиков, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-3°С, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-4°С.

2 0—21 апреля пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (15−30 л/м2, местами 35−45 л/м2).

Усилится северо-восточный ветер до 17−22 м/с.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода.