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18:50 (мск), источник: Publika.md

Синоптики объявили жёлтый код в связи с похолоданием

Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила желтый код метеоопасности в связи с похолоданием и заморозками.

Источник: Publika.md

Согласно прогнозам синоптиков, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-3°С, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-4°С.

20—21 апреля пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега (15−30 л/м2, местами 35−45 л/м2).

Усилится северо-восточный ветер до 17−22 м/с.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода.

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