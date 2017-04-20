Синоптики объявили жёлтый код в связи с похолоданием
Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила желтый код метеоопасности в связи с похолоданием и заморозками.
Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила желтый код метеоопасности в связи с похолоданием и заморозками.
Согласно прогнозам синоптиков, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-3°С, в период с 18 по 24 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы -1..-4°С.
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Усилится
В ближайшие дни сохранится прохладная погода.