Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и ликвидировал ее
Имущество организации обращено в собственность государства.
Имущество организации обращено в собственность государства.
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ.
Имущество организации суд обратил в доход государства.
В четверг судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.
В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.
Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток.
Суть иска
В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ведомство просило признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.
12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Свидетелям Иеговы» за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.
«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.