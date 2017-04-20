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19:18 (мск), источник: ТАСС

Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и ликвидировал ее

Имущество организации обращено в собственность государства.

Источник: Reuters

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. Таким образом были удовлетворены исковые требования Минюста РФ.

В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех 395 отделений "Свидетелей Иеговы" на территории страны
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Имущество организации суд обратил в доход государства.

В четверг судья Юрий Иваненко огласил лишь резолютивную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение пяти суток.

В самой организации уже заявили, что будут обжаловать решение в апелляционную инстанцию Верховного суда РФ. Представитель организации отметил, что они намерены дойти до ЕСПЧ, если апелляционная инстанция не отменит решение.

Пока решение суда не вступило в законную силу. Если организация все же обжалует его, то в силу оно вступит с момента оглашения апелляционного постановления. В противном случае — через 30 суток.

Суть иска

В своем иске Минюст указывал на выявленные в ходе внеплановой проверки различные нарушения при осуществлении деятельности организации, в том числе федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Ведомство просило признать организацию и 395 ее отделений экстремистскими, запретить их деятельность и конфисковать имущество.

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12 октября 2016 года Тверской суд Москвы вынес предупреждение «Свидетелям Иеговы» за экстремистскую деятельность. Согласно российскому законодательству, если в установленный в предупреждении срок религиозным объединением не были устранены допущенные нарушения или выявлены новые факты, свидетельствующие о наличии признаков экстремизма, то данная организация подлежит ликвидации. 16 января 2017 года Мосгорсуд признал законным предупреждение за экстремистскую деятельность в отношении организации.

«Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий. В ее состав входила 21 местная организация, три из них ранее были ликвидированы за экстремизм.

Комментарии
3
игорь храмов
Эти "свидетели" мозги людям парили в подъездах еще в 90-е года.
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Андрей Гончаров
Давно пора. Столько бед из-за них произошло - ужас.
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AP
Сегодня без единого основания запретили Свидетелей. Минюст так и не смог доказать экстремизм. Все только на словах. Ни единого документа об отборе квартир, ни единого документа о плохом влиянии, ничего. Просто «экстремистская литература», которую они сами и подбрасывали, что на суде было открыто показано. Не смотря на полный провал Минюста, несмотря на весь позор, что навел Минюст на Россию (можете ознакомится с делом, очень познавательно), суд решил в пользу Менюста. Завтра Менюст начнет преследовать другую религию — суд и их запретит. А после завтра и РПЦ будет на очереди. История повторяется. Добро пожаловать в 1917 год.
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Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
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