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06:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Штормовое предупреждение в Башкирии: порывистый ветер и похолодание

Это уже 11 сообщение о ЧС за апрель.

В Башкирии уже в 11 раз за апрель месяц МЧС объявило штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, 21 апреля ожидается шквалистый ветер, порывы до 20 м/с.

Ведомство напоминает основные правила безопасности при ЧС: на улице лучше избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами; а пешеходам следует быть аккуратнее на улице и при переходе проезжей части.

Также в республике значительно похолодает: если сегодня столбик термометра показывает солнечные +18, то 21 апреля ожидается похолодание до +6 градусов, ночью прогнозируется минусовая температура.

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