Штормовое предупреждение в Башкирии: порывистый ветер и похолодание

В Башкирии уже в 11 раз за апрель месяц МЧС объявило штормовое предупреждение. По сообщениям синоптиков, 21 апреля ожидается шквалистый ветер, порывы до 20 м/с.

Ведомство напоминает основные правила безопасности при ЧС: на улице лучше избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами; а пешеходам следует быть аккуратнее на улице и при переходе проезжей части.

Также в республике значительно похолодает: если сегодня столбик термометра показывает солнечные +18, то 21 апреля ожидается похолодание до +6 градусов, ночью прогнозируется минусовая температура.