21 апреля в Перми пройдёт «Библионочь-2017»
Вход на все мероприятия свободный.
Вход на все мероприятия свободный.
Любители чтения соберутся в пермских библиотеках вечером 21 апреля. Как сообщается на сайтах учреждений, пермяков ждёт масса интересных мероприятий.
Например, в «Горьковке» научат красиво завязывать платки и палантины, вязать крючком и делать обереги. Кроме того, здесь пройдут квест «Загадки города П: тайная комната», выставки и концерт. Также в библиотеке будет работать контактный зоопарк.
Мероприятия начнутся в 14 часов и завершатся в 22.00.