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06:38 (мск), источник: АиФ Прикамье

21 апреля в Перми пройдёт «Библионочь-2017»

Вход на все мероприятия свободный.

Любители чтения соберутся в пермских библиотеках вечером 21 апреля. Как сообщается на сайтах учреждений, пермяков ждёт масса интересных мероприятий.

Например, в «Горьковке» научат красиво завязывать платки и палантины, вязать крючком и делать обереги. Кроме того, здесь пройдут квест «Загадки города П: тайная комната», выставки и концерт. Также в библиотеке будет работать контактный зоопарк.

Мероприятия начнутся в 14 часов и завершатся в 22.00.

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