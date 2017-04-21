21 апреля в Перми пройдёт «Библионочь-2017»

Любители чтения соберутся в пермских библиотеках вечером 21 апреля. Как сообщается на сайтах учреждений, пермяков ждёт масса интересных мероприятий.

Например, в «Горьковке» научат красиво завязывать платки и палантины, вязать крючком и делать обереги. Кроме того, здесь пройдут квест «Загадки города П: тайная комната», выставки и концерт. Также в библиотеке будет работать контактный зоопарк.

Мероприятия начнутся в 14 часов и завершатся в 22.00.