На перекрестках Уфы установят новые «противопешеходные» ограждения

Об этом рассказали в администрации города. Работы ведутся в рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 годах».

Как пояснили в мэрии, ограждения установлены для того, чтобы ограничить пешеходам возможность выходить на проезжую часть вне установленных пешеходных переходов. Приоритетными при установке ограждений будут считаться места вблизи перекрестков, рядом со школьными и дошкольными учреждениями и другими подобными объектами.

Первые такие ограждения уже появились на перекрестках улиц Менделеева и Лесотехникума, Менделеева и Зеленой.

20 апреля их установили на перекрестке улиц Софьи Перовской и Степана Кувыкина.

Всего в течение десяти дней будет установлено около 4000 погонных метров ограждений во всех районах города — на участках улиц Академика Королева, Орджоникидзе, Первомайской, проспекта Октября, Александра Невского, Цюрупы, Пархоменко, Рихарда Зорге.