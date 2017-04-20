Снег в апреле — не предел: в Молдове он может выпасть и в мае

Рекорд был установлены в 1952 году, когда осадки в виде снега прошли 20 мая.

«Снежный покров обычно полностью сходит 12—28 марта , но самая поздняя дата его схода — 15—27 апреля (1972 года)», — сообщили в Госгидрометеослужбе.

При этом, например, 10 марта 1973 года в Бричанах высота снежного покрова составила 97 сантиметров.

«Весной нередко бывают заморозки. В воздухе они сохраняются в среднем до 5—21 апреля , на поверхности почвы — до 22 апреля — 6 мая. В 1980 году в северных и центральных районах заморозки в воздухе зарегистрировали 21—24 мая , а на юге рекорд зарегистрирован 2 мая 1988 года», — подчеркнули в Госгидрометеослужбе.

На поверхности почвы заморозки в Молдове могут держаться до 1 июня. В последний раз это произошло в 1955 году.

Самая ранняя весна за весь период наблюдений установилась на большей части территории в 2007 году — 6 января, а самая поздняя — 7 апреля 1963 года.

В целом, в конце марта — начале апреля происходит переход средней суточной температуры воздуха через отметку в +5 градусов. Выше +10 воздух в среднем за сутки прогревается в Молдове 16—23 апреля . В этот же период обычно начинается активный рост и развития основных сельскохозяйственных культур.

Среднесуточная температура выше +15 градусов по Цельсию в республике устанавливается 7—19 мая . Такой температурный режим синоптики считают началом лета.

В четверг в республике днем средняя температура составляет около 0 градусов. При этом, минимальный показатель в этот день был зарегистрирован в 1979 году. Тогда столбик термометра опустился до —0,8 градуса. Абсолютный максимум метеорологи зафиксировали в 1943 году. Тогда воздух прогрелся до +30,1 градуса.