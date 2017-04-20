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20:15 (мск), источник: Tengrinews

Ученые впервые поймали гигантского червя, описанного 300 лет назад

Международная команда биологов обнаружила на Филиппинах гигантского двустворчатого моллюска Kuphus polythalamia — ранее неизученный вид, который называют «корабельным червем». Об этом сообщают «Вести.Ru».

6
фотографий
6
фотографий

Эти существа достигают в длину 91−152 сантиметров. Они строят вокруг себя защитную раковину в виде известковой трубы с двумя маленькими створками на передней части. Об их существовании люди знали на протяжении веков. Еще в 18 столетии исследователи впервые задокументировали находку «скорлупы», но до сих пор живым «корабельного червя» еще не находили.

«Такие оболочки довольно распространены. Но мы никогда прежде не находили ее с животным внутри», — заявил ведущий автор исследования Даниэль Дистель из Северо-Восточного университета (США).

После того, как живой корабельный червь наконец-то попал в руки ученых, вся группа исследователей буквально столпилась в лаборатории. Исследователь тщательно вымывал липкую грязь с внешней стороны «скорлупы» существа, а затем аккуратно вытащил его из верхнего отверстия (смотрите видео ниже).

«Я был поражен, впервые увидев размеры этого странного животного», — признался сотрудник Филиппинского университета Марвин Альтамиа.

Ученые отмечают, что они очень мало знают об образе жизни и среде обитания гигантов. По словам специалистов, сами по себе черви не едят, либо едят, но очень и очень мало. Вместо этого они полагаются на полезные бактерии, живущие в их жабрах. Именно они и производят еду для Kuphus polythalamia. Эти крошечные «повара» используют сероводород в качестве энергии для производства органического углерода, который и питает корабельных червей. Подобный процесс схож с тем, который характерен для растений: они используют энергию солнца для преобразования углекислого газа в воздухе в простые соединения углерода во время фотосинтеза.

Исследователи отмечают, в результате такого способа питания многие органы пищеварительной системы Kuphus polythalamia попросту уменьшились за ненадобностью.

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