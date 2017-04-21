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06:45 (мск), источник: Om1.ru

Омская Монстрация обзавелась оркестром и стала Омстрацией

В этом году веселое первомайское шествие переместится на реконструированный Любинский проспект.

Ежегодный хеппенинг с абсурдистскими лозунгами, как и в предыдущие семь лет, пройдет в Омске 1 мая. Но в этом году Монстацию ждут некоторые перемены.

Организаторы решили сменить маршрут и пройти по улице Ленина, а не по набережной вдоль Куйбышевского пляжа. Кроме того, для акции предложили новое название — Омстрация. Шествию добавят музыкальное сопровождение, причем оно будет какофоничным: играть будут одновременно на разных музыкальных инструментах и в разных жанрах.

— Возникла идея в этот раз расширить традиционный формат Монстрации и к абсурдистскому визуальному ряду попробовать добавить какофоническое музыкальное сопровождение. В этом организаторы рассчитывают на помощь музыкантов, владеющих любыми инструментами и работающих в любых музыкальных жанрах и техниках, — заявляют организаторы.

Омстрация находится на стадии согласования с властями, поэтому время и место пока называются ориентировочно. Предполагается, что сбор пройдет 1 мая в 10:00 у Драмтеатра.

— Омстрация-2017 мыслится как масштабный хеппенинг, попытка возродить практику регулярного проведения городского карнавала, а также опыт культурного освоения реконструированного Любинского проспекта как пешеходного общественного пространства, — говорится в сообщении.

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