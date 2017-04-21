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06:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Гибель пчел в Башкирии вызвана клещом варроа: директор НИИ по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов

УФА /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/. Виновником массовой гибели пчел на некоторых пасеках в Башкирии после зимовки 2016−2017 года стал клещ варроа. Об этом доложил генеральный директор Башкирского НИИ по пчеловодству и апитерапии Амир Ишемгулов на конференции «Болезни пчел» VII Международного ветеринарного конгресса, который проходит в эти дни в Уфе.

«Число погибших пчел в пределах многолетних норм, ситуацию нынешнего года нельзя назвать чрезвычайной. При обследовании пасек, на которых зафиксирована массовая гибель насекомых, было обнаружено высокое поражение пчел варроатозом», — сказал он.

Президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов обозначил актуальные проблемы в пчеловодстве: низкую эффективность имеющихся на рынке лекарств для лечения пчел, несоблюдение гигиены труда на пасеке (должен быть чистый, продезинфицированный инвентарь, на пчеловоде — опрятный костюм, при откачке меда должны соблюдаться элементарные санитарные нормы).

Кандидат ветеринарных наук, заведующий лабораторией Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной ветеринарии имени Я. Р. Коваленко Анатолий Сотников поделился с пчеловодами практическими рекомендациями по диагностике и лечению болезней пчел в стадии личинок. Говоря о вирусах пчел, он отметил что «прежде чем начинать противовирусную терапию необходимо вылечить пчелу от клеща варроа, так как именно он ослабляет иммунитет и является разносчиком вируса».

В работе конференции приняли участие и представители Молдовы. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Госагроуниверситета Молдовы Николай Ерелена рассказал о развитии пчеловодства в его республике, а также о применении медопродуктов в ветеринарии, к примеру, в качестве добавки в рацион птицы и крупного рогатого скота.

Заведующий лабораторией биохимии адаптивности насекомых Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН доктор биологических наук, профессор Алексей Николенко рассказал о современных методах лечения пчел, а научный сотрудник этого же института Елена Салтыкова поделилась результатами исследований влияния неоникотиноидов на медоносных пчел.

По мнению практикующего пчеловода Рафаэля Валеева, ветеринарный конгресс оказал колоссальную информационную поддержку пчеловодам республики. «От общения с учеными и коллегами из других регионов получил практическую пользу. Узнал о состоянии отрасли в России и других странах, о новых препаратах и способах их применения напрямую от производителей», сказал он.

На профессиональном собрании пчеловоды обсудили и планы по внесению изменений в закон о пчеловодстве, регулирующий ввоз медоносных пчел из других регионов. Говорили и о необходимости создания координационного центра пчеловодства и подготовки ветеринарных врачей в этой области.

Кроме того, стало известно, что представители Башкирии примут участие во Всемирном конгрессе пчеловодов «Апимондия», который состоится в Стамбуле осенью этого года.

«Башкирия будет бороться за право проведения “Апимондии” в Уфе в 2021 году», сообщил Амир Ишемгулов.

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