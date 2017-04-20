12-летний школьник из Алматы вышел в магазин и не вернулся
Информацию о пропавшем 12-летнем ученике гимназии № 5 Денисе Хане распространила его мама в соцсети после того, как ребёнок вышел в ближайший магазин и не вернулся.
Информацию о пропавшем 12-летнем ученике гимназии № 5 Денисе Хане распространила его мама в соцсети после того, как ребёнок вышел в ближайший магазин и не вернулся.
«Денис вышел из дома в 19.30. Он пошёл в магазин. Я в это время была дома. Сын хотел
После сообщения в соцсети информация о пропаже Дениса разлетелась моментально. К дому пришли соседи, родители школьников, коллеги родителей. Все прочёсывают местность, но след мальчика простыл. Денис живёт в микрорайоне Мамыр-1 на пересечении улиц Шаляпина и Момышулы.
Мама потерявшегося ребёнка говорит, что сын никогда не уходил из дома.
«Он никуда никогда не уходил, это не его черта характера. У нас благополучная семья, и ничего подобного раньше не случалось», — уверяет Инесса.
Мама ребёнка надеется, что сын найдётся. И просит помочь в его поисках.