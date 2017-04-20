12-летний школьник из Алматы вышел в магазин и не вернулся

«Денис вышел из дома в 19.30. Он пошёл в магазин. Я в это время была дома. Сын хотел что-то себе купить и выбежал в курточке и шортах. Он должен был сразу вернуться, потому что в это время к нему приходит репетитор. Через 20 минут ожидания я забила панику. Через 40 минут разослала информацию в соцсети, а через час в РОВД подала заявление о пропаже ребёнка», — рассказывает мама мальчика Инесса.

После сообщения в соцсети информация о пропаже Дениса разлетелась моментально. К дому пришли соседи, родители школьников, коллеги родителей. Все прочёсывают местность, но след мальчика простыл. Денис живёт в микрорайоне Мамыр-1 на пересечении улиц Шаляпина и Момышулы.

Мама потерявшегося ребёнка говорит, что сын никогда не уходил из дома.

«Он никуда никогда не уходил, это не его черта характера. У нас благополучная семья, и ничего подобного раньше не случалось», — уверяет Инесса.

Мама ребёнка надеется, что сын найдётся. И просит помочь в его поисках.