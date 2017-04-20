Джим Керри изменился до неузнаваемости
Популярный американский комедийный актер Джим Керри шокировал поклонников фотографией, которую он на днях опубликовал в своем Twitter.
Популярный американский комедийный актер Джим Керри шокировал поклонников фотографией, которую он на днях опубликовал в своем Twitter.
«Счастливой всем Пасхи», — подписал снимок 55-летний артист.
Снимок изменившегося до неузнаваемости актера набрал свыше 33 тысяч ретвитов и огромное количество комментариев. Многие пользователи отметили, что голливудская звезда выглядит намного старше своих лет. Седая неухоженная борода и морщины на лице сделали из Керри старика.
Поклонники пришли к выводу, что неизгладимый след на лице знаменитости оставили постоянные переживания