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23:23 (мск), источник: Tengrinews

Джим Керри изменился до неузнаваемости

Популярный американский комедийный актер Джим Керри шокировал поклонников фотографией, которую он на днях опубликовал в своем Twitter.

«Счастливой всем Пасхи», — подписал снимок 55-летний артист.

Снимок изменившегося до неузнаваемости актера набрал свыше 33 тысяч ретвитов и огромное количество комментариев. Многие пользователи отметили, что голливудская звезда выглядит намного старше своих лет. Седая неухоженная борода и морщины на лице сделали из Керри старика.

Поклонники пришли к выводу, что неизгладимый след на лице знаменитости оставили постоянные переживания из-за затянувшегося судебного процесса с семьей бывшей девушки комика — Катрионы Уайт. Она покончила с собой в сентябре 2015 года, как раз после расставания с артистом. Осенью 2016 года мать Катрионы подала на актера в суд, обвиняя Керри в смерти дочери.

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