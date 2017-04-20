Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии

В него вошли шесть авторов: Матиас Энар (Франция), Давид Гроссман (Израиль), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс (Дания), Амос Оз (Израиль) и Саманта Швеблин (Аргентина).

Международная Букеровская премию присуждается как англоязычным авторам, так и тем, чьи книги переведены на английский язык. В этом случае награждается также и переводчик. Так, все авторы и переводчики, попавшие в шорт-лист, получат вознаграждение в 1000 фунтов (около $1300). Главный же приз в 50 тыс. фунтов ($64000) будет разделен пополам.

Победитель будет объявлен 14 июня.