Тихие зори и слезы Станислава Ростоцкого. Чем был неугоден режиссер?

Источник: РИА "Новости"

Станислав Ростоцкий шел к профессии, словно броненосец. Сравнение не случайное: кино он загорелся в пятилетнем возрасте, посмотрев картину Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин». А уже в 14 лет по счастливой случайности он встретился и с самим величайшим режиссером. Дело было на кинопробах. Но озвучить свою мечту — стать кинематографистом — и напроситься к Эйзенштейну в ученики Ростоцкий решился спустя пару лет. Он практически упал в ноги мастеру, заявив, что готов чистить ему ботинки, мыть посуду, исполнять все поручения, только бы он научил его профессии. Мэтр по доброму посмеялся юношеской пылкости, и посоветовал парню учиться, учиться и еще раз учиться! Сменить профессию Дальше были годы кропотливой учебы и война. В феврале 1944 года под городом Дубно Ростоцкий получил тяжелейшее ранение в ногу. Длительное лечение, несколько операций так и не позволили ему восстановиться полностью. В итоге молодой человек из гвардии рядового превратился в инвалида второй группы — одну ногу ему ампутировали.

"Земля и люди". Кадр из фильма

Потом — послевоенные года, снова учеба. Лишь в 1955 году съемки первого полнометражного фильма. Это была картина «Земля и люди», снятая по повести Гавриила Троепольского. Фильм рассказывал о чудовищном положении сельского хозяйства в стране. Картину на экраны выпустили не сразу, Ростоцкому даже советовали сменить профессию. Сам он тяжело переживал. Однако неожиданно картине «дали ход», Оказалось, что решение не выпускать в прокат принял министр культуры, а уже после фильм посмотрел Никита Хрущев. Оказалось, что министр «перестарался», советскому лидеру фильм понравился и отправился в кинотеатры. «Песня про аморальную женщину» Спустя два года Станислав Иосифович снял еще одну ленту, на «сельскую» тематику — «Дело было в Пенькове». Для того времени фильм оказался слишком неоднозначным. И вновь на режиссера посыпались упреки, обвинения. Обвиняли в клевете, во вредительстве. Даже песню «Огней так много золотых на улицах Саратова» назвали аморальной. Ну как, мол, может простая советская женщина женатого мужика полюбить?! Фильм впустили тиражом всего в 10 копий. Но уже вскоре зрители завалили прокатчиков требованиями увеличить количество сеансов. Прокатчики поняли, что это их шанс выполнить годовой план. В итоге картину в год входа посмотрело более 30 миллионов зрителей.

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Дожить до премьеры Другая, ставшая классической картина Ростоцкого «Доживем до понедельника», также чудом прорвалась к зрителю. Этого фильма просто не могло не быть. Дав разрешение на съемки, вышестоящее начальство от кино затем передумало и попыталось остановить схемки. Но все процедура оформления разрешений и запретов длятся очень долго. Ростоцкий успел снять фильм за 3,5 месяца и отправить копии в Министерство культуры. Там опять приняли решение картину подальше на полку. Ростоцкий поставил было крест на судьбе своего детища. Но спустя время ленту решили показать делегатам съезда учителей. Учителя встретили фильм стоя. Зал утонул в овациях. Ну, а дальше широкий прокат, 90 млн. зрителей и Госпремия СССР.

"Доживем до понедельника". Кадр из фильма | Источник: РИА "Новости"

Вы у меня поплачете! Но главные картины Ростоцкого были впереди. Следующую его работу «А зори здесь тихие» посмотрело уже 135 миллионов зрителей. Кроме того, фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар». В дополнение ко всему этому, голливудская академия киноискусства включила картину в пятерку лучших мировых киноработ года. Это был успех мирового масштаба, который не мог не вызвать у режиссера слез радости.

Исполнительницы ролей в фильме "А зори здесь тихие" Елена Драпеко (слева) и Людмила Зайцева (справа) с режиссером фильма Станиславом Ростоцким (в центре) на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате | Источник: РИА "Новости"

Членов оскаровского комитета и миллионы советских зрителей Станислав Иосифович заставил рыдать ровно через пять лет. Картину «Белый Бим Черное ухо» многие критики до сих называют кульминационной в творчестве режиссера. Сегодня кажется странным, но судьба и этого фильма была не безоблачной. Экранизировать одноименное произведение Троепольского мастеру не давали целых три года. Начальство перестраховывалось, и во всех творческих планах Ростоцкого искало подвох. Проще было запретить ему любые съемки, сославшись на самые нелепые обстоятельства, чем подвергаться риску. Но в итоге фильм не только был снят и восторженно встречен зрителем, но и также номинировался на премию «Оскар». А актерская работа Вячеслава Тихонова в этом фильме была удостоена Ленинской премии.