Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
5 косметологических процедур, которые нельзя делать дома
Кудрин сравнил госуправление в РФ со «старой скрипучей машиной»
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Литвинова сменила имидж и стала похожа на Земфиру (фото)
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
Разведка США рассказала, что ждет мир в ближайшие 3 месяца – СМИ
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
22Цвет нации
15Роботы в Пальмире
8Возвращение христиан в Каракош
09:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Тихие зори и слезы Станислава Ростоцкого. Чем был неугоден режиссер?

21 апреля 1922 года в небольшом городке Ярославской области родился режиссер, имя которого вошло в историю мирового кино.

Источник: РИА "Новости"

Станислав Ростоцкий шел к профессии, словно броненосец. Сравнение не случайное: кино он загорелся в пятилетнем возрасте, посмотрев картину Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».

А уже в 14 лет по счастливой случайности он встретился и с самим величайшим режиссером. Дело было на кинопробах. Но озвучить свою мечту — стать кинематографистом — и напроситься к Эйзенштейну в ученики Ростоцкий решился спустя пару лет. Он практически упал в ноги мастеру, заявив, что готов чистить ему ботинки, мыть посуду, исполнять все поручения, только бы он научил его профессии. Мэтр по доброму посмеялся юношеской пылкости, и посоветовал парню учиться, учиться и еще раз учиться!

Сменить профессию

Дальше были годы кропотливой учебы и война. В феврале 1944 года под городом Дубно Ростоцкий получил тяжелейшее ранение в ногу. Длительное лечение, несколько операций так и не позволили ему восстановиться полностью. В итоге молодой человек из гвардии рядового превратился в инвалида второй группы — одну ногу ему ампутировали.

"Земля и люди". Кадр из фильма

Потом — послевоенные года, снова учеба. Лишь в 1955 году съемки первого полнометражного фильма. Это была картина «Земля и люди», снятая по повести Гавриила Троепольского. Фильм рассказывал о чудовищном положении сельского хозяйства в стране. Картину на экраны выпустили не сразу, Ростоцкому даже советовали сменить профессию. Сам он тяжело переживал. Однако неожиданно картине «дали ход», Оказалось, что решение не выпускать в прокат принял министр культуры, а уже после фильм посмотрел Никита Хрущев. Оказалось, что министр «перестарался», советскому лидеру фильм понравился и отправился в кинотеатры.

«Песня про аморальную женщину»

Спустя два года Станислав Иосифович снял еще одну ленту, на «сельскую» тематику — «Дело было в Пенькове». Для того времени фильм оказался слишком неоднозначным. И вновь на режиссера посыпались упреки, обвинения. Обвиняли в клевете, во вредительстве. Даже песню «Огней так много золотых на улицах Саратова» назвали аморальной. Ну как, мол, может простая советская женщина женатого мужика полюбить?! Фильм впустили тиражом всего в 10 копий. Но уже вскоре зрители завалили прокатчиков требованиями увеличить количество сеансов. Прокатчики поняли, что это их шанс выполнить годовой план. В итоге картину в год входа посмотрело более 30 миллионов зрителей.

Дожить до премьеры

Другая, ставшая классической картина Ростоцкого «Доживем до понедельника», также чудом прорвалась к зрителю. Этого фильма просто не могло не быть. Дав разрешение на съемки, вышестоящее начальство от кино затем передумало и попыталось остановить схемки. Но все процедура оформления разрешений и запретов длятся очень долго. Ростоцкий успел снять фильм за 3,5 месяца и отправить копии в Министерство культуры. Там опять приняли решение картину подальше на полку. Ростоцкий поставил было крест на судьбе своего детища. Но спустя время ленту решили показать делегатам съезда учителей. Учителя встретили фильм стоя. Зал утонул в овациях. Ну, а дальше широкий прокат, 90 млн. зрителей и Госпремия СССР.

"Доживем до понедельника". Кадр из фильма | Источник: РИА "Новости"

Вы у меня поплачете!

Но главные картины Ростоцкого были впереди. Следующую его работу «А зори здесь тихие» посмотрело уже 135 миллионов зрителей. Кроме того, фильм вошел в шорт-лист премии «Оскар». В дополнение ко всему этому, голливудская академия киноискусства включила картину в пятерку лучших мировых киноработ года. Это был успех мирового масштаба, который не мог не вызвать у режиссера слез радости.

Исполнительницы ролей в фильме "А зори здесь тихие" Елена Драпеко (слева) и Людмила Зайцева (справа) с режиссером фильма Станиславом Ростоцким (в центре) на VI Всесоюзном кинофестивале в Алма-Ате | Источник: РИА "Новости"

Членов оскаровского комитета и миллионы советских зрителей Станислав Иосифович заставил рыдать ровно через пять лет. Картину «Белый Бим Черное ухо» многие критики до сих называют кульминационной в творчестве режиссера. Сегодня кажется странным, но судьба и этого фильма была не безоблачной. Экранизировать одноименное произведение Троепольского мастеру не давали целых три года. Начальство перестраховывалось, и во всех творческих планах Ростоцкого искало подвох. Проще было запретить ему любые съемки, сославшись на самые нелепые обстоятельства, чем подвергаться риску. Но в итоге фильм не только был снят и восторженно встречен зрителем, но и также номинировался на премию «Оскар». А актерская работа Вячеслава Тихонова в этом фильме была удостоена Ленинской премии.

Всего в фильмографии Станислава Иосифовича Ростоцкого девять картин. Возможно, их могло бы быть гораздо больше, но «пробивать» картины было нелегко даже несмотря на уже созданные шедевры. А снимать быстро он умел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как Лоза в серебристой шубе бегал по тундре за гитарой
Украина направила России ноту протеста из-за Ялтинского форума
Глава Европарламента заявил о возможности отмены Brexit
Forbes назвал самых богатых женщин России
Опрос показал, как в США оценивают работу Трампа за три месяца
Россиянин задержан в Германии по подозрению в теракте
ФБР ограничит контакты с журналистами
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
В Европу без Ибрагимовича: обзор матчей Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" одолел "Андерлехт" в дополнительное время без травмировавшегося Златана Ибрагимовича
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Как принимать гостей на маленькой кухне: 8 советов
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от поверок счетчиков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь