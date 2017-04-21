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03:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Завести танк и прыгнуть с парашютом: военный парк «Патриот» построят во Владивостоке

Военно-патриотический комплекс расположится на острове Русском на территории «Ворошиловской батареи».

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.

Филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» построят во Владивостоке на территории военно-исторического музея ТОФ «Ворошиловская батарея» на острове Русском. В планах оборонного ведомства создать в бухте Новик комплекс, аналогичный открытому два года назад в Подмосковье. Посетители парка смогут в режиме симуляции управлять разными видами вооруженной техники или совершить прыжок с парашютом, пройти реальную военизированную полосу препятствий, поучаствовать в реконструкции военно-исторических событий или прямо в парке подписать контракт на военную службу. Под открытым небом на Русском расположится экспозиция военной мощи ТОФ. Всего планируется создать 20−25 объектов на площади 180 га. Документом, в котором заявляется о таких планах Минобороны, с редакцией ИА PrimaMedia поделился депутат Госдумы от избирательного округа № 63 Владимир Новиков.

Министерство обороны России позиционирует парк «Патриот» как инструмент воспитания гражданственности в обществе, благодаря чему в сознании у людей формируется привлекательный облик службы в Вооруженных силах, растет любовь и уважение к Родине.

Первый в России военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года. Апробация проекта прошла успешно — за два года это место снискало громадную популярность у жителей Москвы и Подмосковья. Здесь проходят военные форумы, конгрессы и другие массовые мероприятия с участием гражданских и военных.

Логично, что идея отправилась в тур по стране, и одна из остановок — как стало известно ИА PrimaMedia — будет во Владивостоке. Об этом еще на «правительственном часе» в феврале в Госдуме объявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда он лишь обмолвился по поводу строительства объекта в Приморском крае. Но благодаря депутату Госдумы РФ от избирательного округа № 63 Владимиру Новикову, который направил официальный депутатский запрос в оборонное ведомство, ИА PrimaMedia удалось познакомиться с планами Минобороны поближе.

«В соответствии с поручением министра обороны РФ от 18 июня 2015 года, командованием Восточного военного округа подготовлены и 16 сентября 2015 года, утверждены Министерством обороны РФ предложения по созданию филиала парка “Патриот” на территории Восточного военного округа», — говорится в документе.

Владивостокский филиал парка «Патриот» планируют возвести на острове Русском с использованием фондов Военно-исторического музея Тихоокеанского флота — Мемориального комплекса «Ворошиловская батарея». Территория парка составит внушительные 180 гектаров, разделенных на четыре тематические зоны. Безусловно, центр внимания фокусируется на мемориально-историческом комплексе, военно-спортивной и развлекательной зоне общей площадью 148 гектар. Они включают в себя демонстрационные площадки вооружения и военной техники ТОФ на базе музея «Ворошиловская батарея», экспозицию стрелкового оружия, пейнтбольную и страйкбольную площадки, стрелковый тир, парашютную террасу с десантно-тренировочной вышкой, где можно приобрести начальные навыки для прыжков с парашютом, реальную полосу препятствий. В специальных павильонах разместятся компьютерные тренажеры военной техники с возможностью режиме симуляции оказаться на месте пилота. Здесь также будут проводиться реконструкции исторических сражений. Заявляется о размещении в парке мобильного пункта отбора граждан для прохождения военной службы по контракту. На грунтово-щебеночном полигоне (50 га) будут выставлены образцы колесной военной техники.

Административно-хозяйственная зона расположится на двух гектарах с просторной парковкой для автомобилей, с возможностью взять на прокат велосипед или ролики. Сориентироваться на территории парка поможет цифровой путеводитель в виде информационного медиакуба.

В зоне отдыха помимо тематических кафе, концертных площадок и других атрибутов развлекательной деятельности, разместится мобильный пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту.

Впрочем, о сроках строительства парка «Патриот» в документе не говорится. В пресс-службе Восточного Военного округа корр. ИА PrimaMedia такую информацию тоже не смогли предоставить, хотя факт подготовки к открытию такого комплекса никто не отрицает, но раскрывать планы о ходе строительства военные не спешат и не сообщают даже примерной даты открытия парка.

Заведующий военно-историческим музеем ТОФ «Ворошиловская батарея» Евгений Журавлев рассказал, что для Приморского края строительство парка «Патриот» станет знаменательным моментом в культурном плане и в части нравственного воспитания молодежи и взрослых людей. Комплекс будет представлять собой полноценный центр семейного отдыха.

— Например, папа пойдет смотреть военную технику, а мама с ребенком сможет провести время в зоне семейного отдыха. Сейчас на территории будущего комплекса силами ВВО и ТОФ выполняется ряд подготовительных, в том числе строительных работ. Возводится объект под условным названием «Партизанская деревня». Также мы планируем разместить исторические предметы, рассказывающие о быте 71-ой морской стрелковой бригады во время войны, — рассказал Евгений Журавлев.

Справка: 71 отдельная морская стрелковая бригада формировалась, как 71 отдельная стрелковая бригада, с 22 октября по 22 ноября 1941 года во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 796 сс от 14 октября 1941 года на основании Приказа НКО СССР № 00105 от 14 октября 1941 года в районном центре Новосибирской области селе Мошково (Сибирский военный округ) из моряков Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской военной флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа и личного состава ВМУЗ, а также призванных из запаса сибиряков. Командиром бригады был назначен полковник Безверхов Яков Петрович, военкомом — полковой комиссар Бобров Евгений Васильевич, начальником штаба — майор Рябцев Иван Кузьмич.

Кроме этого, по словам Евгения Журавлева, силами ТОФ и ВВО восстанавливаются рубежи наземной обороны, которые принадлежат «Ворошиловской батареи».

Напомним, Ворошиловская батарея — одна из самых уникальных береговых батарей в мире, аналог которой есть только в Севастополе. Башни линкора «Полтава» и орудия легендарной «Императрицы Марии» калибром 305 мм стояли на защите Владивостока и острова Русский 63 года, что обеспечило батарее место в книге рекордов Гиннесса.

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