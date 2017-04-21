Завести танк и прыгнуть с парашютом: военный парк «Патриот» построят во Владивостоке

Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.
Филиал
Министерство обороны России позиционирует парк «Патриот» как инструмент воспитания гражданственности в обществе, благодаря чему в сознании у людей формируется привлекательный облик службы в Вооруженных силах, растет любовь и уважение к Родине.
Первый в России
Логично, что идея отправилась в тур по стране, и одна из остановок — как стало известно ИА PrimaMedia — будет во Владивостоке. Об этом еще на «правительственном часе» в феврале в Госдуме объявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тогда он лишь обмолвился по поводу строительства объекта в Приморском крае. Но благодаря депутату Госдумы РФ от избирательного округа № 63 Владимиру Новикову, который направил официальный депутатский запрос в оборонное ведомство, ИА PrimaMedia удалось познакомиться с планами Минобороны поближе.
«В соответствии с поручением министра обороны РФ от 18 июня 2015 года, командованием Восточного военного округа подготовлены и 16 сентября 2015 года, утверждены Министерством обороны РФ предложения по созданию филиала парка “Патриот” на территории Восточного военного округа», — говорится в документе.
Владивостокский филиал парка «Патриот» планируют возвести на острове Русском с использованием фондов
В зоне отдыха помимо тематических кафе, концертных площадок и других атрибутов развлекательной деятельности, разместится мобильный пункт отбора граждан для прохождения военной службы по контракту.
Впрочем, о сроках строительства парка «Патриот» в документе не говорится. В
Заведующий
— Например, папа пойдет смотреть военную технику, а мама с ребенком сможет провести время в зоне семейного отдыха. Сейчас на территории будущего комплекса силами ВВО и ТОФ выполняется ряд подготовительных, в том числе строительных работ. Возводится объект под условным названием «Партизанская деревня». Также мы планируем разместить исторические предметы, рассказывающие о быте 71-ой морской стрелковой бригады во время войны, — рассказал Евгений Журавлев.
Справка: 71 отдельная морская стрелковая бригада формировалась, как 71 отдельная стрелковая бригада, с 22 октября по 22 ноября 1941 года во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны № 796 сс от 14 октября 1941 года на основании Приказа НКО СССР № 00105 от 14 октября 1941 года в районном центре Новосибирской области селе Мошково (Сибирский военный округ) из моряков Тихоокеанского флота, Краснознаменной Амурской военной флотилии, Ярославского флотского полуэкипажа и личного состава ВМУЗ, а также призванных из запаса сибиряков. Командиром бригады был назначен полковник Безверхов Яков Петрович, военкомом — полковой комиссар Бобров Евгений Васильевич, начальником штаба — майор Рябцев Иван Кузьмич.
Кроме этого, по словам Евгения Журавлева, силами ТОФ и ВВО восстанавливаются рубежи наземной обороны, которые принадлежат «Ворошиловской батареи».
Напомним, Ворошиловская батарея — одна из самых уникальных береговых батарей в мире, аналог которой есть только в Севастополе. Башни линкора «Полтава» и орудия легендарной «Императрицы Марии» калибром 305 мм стояли на защите Владивостока и острова Русский 63 года, что обеспечило батарее место в книге рекордов Гиннесса.