Минобороны публикует на своем сайте карту Парадов Победы по городам России

Салют в честь Дня победы в Москве запустят с 16 площадок

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне публикует на сайте интерактивную карту Парадов Победы в России. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«С помощью интерактивного приложения “Карта Парадов Победы” посетители сайта военного ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн», — говорится в сообщении.