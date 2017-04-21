Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать Степанова в шоу Малахова объяснила его падение с высоты
Плохой начальник полезен для подчиненных
Что такое умный дом?
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына
Как одеваются и ухаживают за собой девушки в Казахстане (фото)
Франция ищет женщину. Какой должна быть первая леди?Последние пять лет Франция живет без первой леди. Однако скоро все изменится
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино
Бузова, Нагиев и другие на премьере последней части «Кухни»
В Новосибирске после митингов отменили повышение тарифов ЖКХ
Россиян освободят от проверок счетчиков
В Раде предложили лишать работы русскоязычных жителей
Боец ВСУ показал, как пулеметы прошивают блокпосты
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
СМИ: 66-летняя Ирина Алферова заметно помолодела
Савченко: Киев теряет «оккупированные» территории
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
22Цвет нации
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Возвращение христиан в Каракош
16Мир встретил Пасху
01:15 (мск), источник: ТАСС

Минобороны публикует на своем сайте карту Парадов Победы по городам России

С помощью интерактивного приложения посетители сайта ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн.

Источник: AP 2017
Читайте также
Салют в честь Дня победы в Москве запустят с 16 площадок

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне публикует на сайте интерактивную карту Парадов Победы в России. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«С помощью интерактивного приложения “Карта Парадов Победы” посетители сайта военного ведомства могут детально ознакомиться со схемой прохождения пеших парадных расчетов, порядком проезда и составом механизированных парадных колонн», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью интерактивной схемы также можно отследить порядок прохождения колонн военной техники и пролета авиации с указанием их тактико-технических характеристик.

Ведомство также планирует опубликовать на сайте информацию о салютах в День Победы

По информации Минобороны, в военных парадах по России примут участие более 90 тыс. военнослужащих. В частности, в Москве в торжественном марше по Красной площади пройдут свыше 10 тыс. 400 человек, в колонне парадной техники пройдут 118 боевых машин, 72 самолета и вертолета пролетят над Красной площадью в воздушном строю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
Путин вошел в список 100 самых влиятельных людей по версии Time
Опознаны тела трех погибших при крушении судна в Черном море
МО сообщило о гибели в Сирии российского военного советника
В Госдуме разработали механизм захоронения тела Ленина
ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
Опубликован шорт-лист Международной Букеровской премии
Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы
Спорт
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» и вышел в полуфинал ЛЕ Соперник «Манчестер Юнайтед» определится в результате жеребьевки, которая пройдет в пятницу
Авто
Как китайцы дизайн воруют: подделки на выставке в Шанхае Авторские права? Не, не слышали. Автопроизводители Поднебесной до сих пор не стесняются нагло копировать чужие решения
Hi-Tech
NASA показало снимки астероида, который летит к Земле Астероид 2014 JO25 19 апреля будет ближе всего к Земле
Кино
50-летний Иван Охлобыстин откажется от съемок в кино Актер планирует посвятить себя литературному творчеству, а после — вернуться к деятельности священника
Недвижимость
Только не плитка: 9 идей для отделки кухонного фартука
Жертв черных риелторов нашли во всех московских округах
В Ялте появилось жилье в новостройках за миллион рублей
Сбербанк начал рефинансировать ипотеку других банков
Леди
6 жутких мест в Азии, которые мы посетили за вас (фото) Блогеры-путешественники Лена Гитт и ее муж Паша Котиков рассказали о самых безумных уголках Азии, которые они увидели своими глазами
Дети
Дмитрий Шепелев исполнил мечту сына Телеведущий подарил Платону на четырехлетие велосипед.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь