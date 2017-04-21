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03:20 (мск), источник: Вести Приморье

В Приморье благоустроят 57 городов и поселков

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году благоустроят 57 городов и поселков Приморья. В них проживает большая часть населения края — более 1,6 миллиона человек. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

На формирование комфортной городской среды в Приморье в этом году направлено более 470 миллионов рублей. В ближайшее время федеральные и краевые субсидии будут распределены между участниками программы. В этом году это 57 городов и поселков края: Владивосток, Артем, Арсеньев, Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск, Находка, Партизанск, Уссурийск, ЗАТО Фокино, Кавалерово, Устиновка, Горные Ключи, Кировский, поселок Восток, Преображение, Ивановское и Михайловское поселения, Новошахтинск, Сунятсенское сельское поселение, Вольно-Надеждинское, Раздольное, Тавричанка, Липовцы, Покровка, Веселый Яр, Ольга, Тимофеевка, Владимиро-Александровское, Золотая Долина, Сергеевка, Пограничный, Лучегорск, Светлогорье, Хвалынское сельское поселение, Пластун, Терней, Камень-рыболов, Зарубино, Посьет, Приморское поселение, Славянка, Хасан, Хороль, Ярославский, Дмитриевское поселение, Реттиховка, Черниговка, Чугуевка, Новонежино, Подъяпольск, Романовка, Смоляниново, Шкотово, Штыково и Центральненское поселение. В этих населенных пунктах проживает большая часть населения края — более 1,6 миллиона человек.

В городах и поселках приведут в порядок дворы и наиболее значимые общественные пространства, какие — решать жителям: муниципалитеты должны активно проводить общественные обсуждения поступающих заявок, для того чтобы определиться с набором первоочередных задач.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, активное участие жителей — ключевое условие программы, люди сами будут выбирать, какие объекты городского пространства отремонтировать в первую очередь.

«Хочу акцентировать, что активными должны быть жители населенных пунктов края, а не местные власти. Именно люди должны выбрать, что отремонтировать в первую очередь — это приоритет федерального проекта. Задача муниципальных администраций — услышать людей и воплотить их желания в жизнь. К сожалению, это частая ошибка власти, когда чиновник почему-то решает, что он лучше знает, как обустроить тот или иной двор. Конечно, решать это должны люди, которые в нем живут. Утверждены программы будут только после общественных слушаний. Для дополнительного контроля создана межведомственная комиссия. Мы будет жестко следить за тем, чтобы мнение людей действительно было услышано», — отметил Владимир Миклушевский.

Муниципальные программы должны быть размещены на официальных сайтах муниципалитетов. С момента опубликования у собственников есть месяц для того чтобы провести общее собрание и предложить включить в нее свой двор. Адресные программы должны быть утверждены муниципалитетами до 25 мая. Те заявки, которые не войдут в программу на текущий год, обязательно будут реализованы в последующие — программа рассчитана на пять лет, с 2018 по 2022 годы, подчеркнула руководитель департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко.

Отметим, всего в этом году участие в приоритетной программе благоустройства принимают 1373 населенных пункта, в которых проживают 99 миллионов россиян.

Напомним, в Приморье объявлен конкурс на лучший эскиз «Двор моей мечты». Приветствуются как типовые проекты, которые можно применить на классических дворовых территориях, так и оригинальные идеи. Работы принимаются в любом виде, от детского рисунка до эскиза, мастер-плана, дизайн-проекта или визуализации, на электронный адрес Primorsky.gorod@mail.ru. Смотр пройдет в рамках 24-ой международной строительной выставки «Город» с 26 по 28 апреля на площадке «Терминал Экспо».

Лучшие эскизы будут опубликованы на официальном сайте Администрации Приморского края и войдут в портфель проектов по благоустройству городов. В дальнейшем при реализации пятилетней программы «Формирование комфортной городской среды» жители смогут выбирать понравившиеся варианты или их элементы и воплощать их в жизнь в приморских городах и поселках. Ведь именно активное общественное участие — ключевой и принципиальный момент в реализации приоритетного проекта.

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