Более 300 домов во Владивостоке могут остаться без электричества из-за долгов УК
ДЭК отключит электроснабжение в местах общего пользования.
ДЭК отключит электроснабжение в местах общего пользования.
Владивосток, 21 апреля, PrimaMedia.
«Дальневосточная энергетическая компания» предупредила УК и ТСЖ об ограничении электроснабжения лифтов, подъездов в домах Владивостока
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» уведомило 89 управляющих компаний и ТСЖ Владивостока об ограничении электроснабжения в местах общего пользования многоквартирных домов
Если управляющие организации и ТСЖ не начнут рассчитываться за электропотребление лифтов, подъездов, то обслуживаемые ими многоквартирные дома останутся без электроснабжения мест общего пользования. Согласно правилам полного или частичного ограничения режима потребления электроэнергии, утвержденным правительством РФ, ДЭК вправе применить такие меры, если оплата за поставленную услугу не поступает до 20-го числа месяца, следующего за расчетным.
Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Жилищного кодекса РФ, с 1 января 2017 года расходы на оплату электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества в многоквартирном доме, включены в состав платы за содержание общего имущества дома. Таким образом, объем электроэнергии, потребленной в местах общего пользования, предъявляется к оплате жителям исполнителями коммунальных услуг.